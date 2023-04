Danone : Portées par les hausses de prix, les ventes de Danone explosent les prévisions

(BFM Bourse) - Le géant français de l'agroalimentaire a dévoilé des ventes plus dynamiques que prévu en début d'année. Danone relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023.

Le redressement de Danone est en bonne voie. En mars 2022, son directeur général Antoine de Saint-Affrique, a initié un plan stratégique appelé "Renew Danone" destiné à s'orienter vers des meilleurs standards de croissance et de rentabilité.

Et les ventes trimestrielles dévoilées ce mercredi matin montrent que le géant de l'agroalimentaire se trouve dans la bonne direction. Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires de Danone a progressé de 11,6% sur un an à 6,96 milliards d'euros et de 10,5% en données comparables. C'est plus que les attentes des analystes qui tablaient sur des ventes de 6,6 milliards d'euros sur la période. "La croissance organique des ventes a dépassé de 320 points de base (soit 3,2%) les attentes compilées par la société, relève Royal Bank of Canada.

L'effet mix/volumes (soit la contribution des volumes et de l'orientation des ventes vers des produits plus chers) a été positif à hauteur de 0,2 point de pourcentage, alors que les analystes attendaient une contribution négative de 280 points de pourcentage, note la banque.

Les revenus du propriétaire des yaourts Activia ou des eaux Evian ont encore une fois été portées par les hausses de prix (10,3%).

"Danone a réalisé une performance impressionnante au premier trimestre, avec un volume/mix positif malgré la poursuite de la rationalisation des unités de stockage et des initiatives en matière de prix", apprécie Royal Bank of Canada.

"C'est le septième trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires", se félicite un porte-parole du groupe agroalimentaire du groupe auprès de l'AFP, "estimant que la feuille de route de la nouvelle direction "port(ait) ses fruits".

Une "confiance des consommateurs"

Danone indique pouvoir compter sur la fidélité de ses clients. "On a la confiance des consommateurs qui continuent à acheter nos produits au même niveau" en dépit des chiffres affichés sur le ticket de caisse, ajoute cette même source à l'AFP.

Par divisions, le segment eaux a enregistré la plus forte croissance en données comparables (12%) tout comme la nutrition spécialisée - incluant par exemple le lait infantile - qui a vu son activité s’apprécier également de 12%, " la nutrition et la nutrition pédiatrique ont connu une croissance à deux chiffres en Chine", note Stifel.

La division EDP (les produits laitiers et d'origine végétale) a vu ses revenus progresser de 9,3%. "Les secteurs stratégiques à forte croissance comme Activia, Oikos, International Delight ont connu une bonne croissance en Amérique du Nord et sur des marchés sélectifs en Europe comme la Pologne, le Royaume-Uni et la France", indique le bureau d'études sur cette division EDP.

"Au niveau régional, tous les marchés ont dépassé les attentes, même si nous soulignons une performance particulièrement impressionnante en Chine, en Asie du Nord et en Océanie, où le chiffre d'affaires organique a augmenté de 16% (+14% volume/mix) grâce à un début d'année vigoureux dans la nutrition infantile et à une croissance à deux chiffres dans la nutrition adulte et l'EDP", abonde de son côté RBC.

Des objectifs 2023 relevés

Fort de ce "démarrage solide de l'année 2023", la direction a relevé ses objectifs de croissance pour l'année, avec une progression du chiffre d'affaires "désormais attendue entre +4% et +6%" hors effets de périmètre et de changes (entre +3% et +5% précédemment). Danone a également confirmé viser en parallèle une amélioration "modérée" de sa marge opérationnelle courante.

"Si ces progrès sont encourageants, il nous reste toutefois beaucoup à faire. Nous demeurons totalement concentrés sur l’exécution de notre stratégie Renew Danone, avec pour objectif de renouer avec un modèle de création de valeur durable", ajoute Antoine de Saint-Affrique.

En janvier dernier, Danone avait indiqué étudier ses options stratégiques, parmi lesquelles une vente, sur ses activités de produits laitiers biologiques Horizon Organic – souvent citée par les analystes comme une source de sous-performance pour le groupe – et Wallaby, qui représentent ensemble 3% de ses revenus annuels.

La Bourse de Paris apprécie modérément le début d'année encourageant de Danone ainsi que le relèvement de ses objectifs. Le titre progresse de 0,7% dans un marché parisien en forte baisse avec un CAC 40 qui décroche de plus de 1%, vers 10h30.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse