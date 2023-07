Danone : Plus optimiste pour sa croissance, Danone augmente sa rentabilité au premier semestre

(BFM Bourse) - Le groupe agro-alimentaire a enregistré une croissance de 8,4% en données comparables sur les six premiers mois de l'année et sa génération de trésorerie a fortement augmenté. Danone vise désormais le haut de sa fourchette de croissance pour l'exercice 2023.

Le redressement de Danone est en bonne voie. Le groupe agro-alimentaire a livré ce mercredi ses résultats semestriels, avec notamment une marge en légère hausse.

Sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires augmente de 6,3% en données publiées sur les six premiers mois de l'année à 14,17 milliards d'euros, et de 8,4% en données comparables, soit davantage que la croissance de 7,9% attendue par les analystes, selon un consensus cité par Royal Bank of Canada.

Sur le seul deuxième trimestre, la croissance a atteint 6,4% en données comparables pour un revenu total de 7,2 milliards d'euros.

La croissance a été soutenue "par un effet volume/mix résilient et un effet prix en hausse, et la croissance s’étend sur toutes nos géographies", a expliqué son directeur général, Antoine de Saint-Affrique, cité dans un communiqué.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Une rentabilité supérieure aux attentes

Danone a notamment enregistré une croissance de 6,5% en Europe au deuxième trimestre et de 5% en Amérique du Nord. Par catégorie de produits la division EDP (produits laitiers essentiels et d'origine végétale) a progressé de 6,2% sur le trimestre en données comparables tandis que la division "eau" a connu une croissance de 9,6% et que la nutrition spécialisée a vu ses revenus augmenter de 4,9%.

La marge opérationnelle courante a légèrement progressé au premier semestre s'établissant à 12,2% contre 12,1% un an plus tôt. Les analystes attendaient eux une marge de 12,1%.

"Les efforts mis en œuvre ces 18 derniers mois pour renouer avec nos fondamentaux commencent à porter leurs fruits : notre marge brute a progressé au premier semestre, nous permettant d’investir dans nos marques – 99 points de base au premier semestre – d’améliorer légèrement nos marges et de dégager un bon niveau de free cash-flow. En un mot, nous progressons vers le modèle économique que nous visons", a souligné Thomas de Saint-Affrique.

Le flux de trésorerie libre a en effet bondi de 67% au premier semestre à 1,12 milliard d'euros. Par ailleurs, le bénéfice net a augmenté de 7,8% à 1,13 milliard d'euros.

"Nous avons tendance à être nerveux avant les résultats de Danone, compte tenu de l'histoire (de la société, NDLR). Cependant, ceux-ci sont bons. Danone a battu tous les indicateurs. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais le redressement progresse bien", apprécie Royal Bank of Canada.

L'activité EDP en Russie sortie des comptes

"Alors que beaucoup reste encore à faire, ces progrès nous permettent d’être confiants pour l’avenir : cette année, nous prévoyons une hausse du chiffre d’affaires en données comparables dans la fourchette haute de notre objectif de croissance de +4 à +6%, soutenue par une amélioration séquentielle de l’effet volume/mix au second semestre, et à une amélioration modérée de notre marge opérationnelle courante", a annoncé Antoine de Saint-Affrique.

A la Bourse de Paris, l'action Danone souffre néanmoins, perdant 3% vers 10h30.

L'entreprise a également annoncé la déconsolidation de ses comptes de ses activités EDP en Russie à la suite de la prise de contrôle par l'Etat russe de ces actifs, ce à compter de ce mois de juillet. Ce qui entraînera une dépréciation avec un impact sur son cash de 200 millions d'euros.

"Bien que Danone ne détienne plus le contrôle de la gestion de ses opérations en Russie, le groupe reste leur propriétaire légal", a toutefois expliqué l'entreprise.

"Danone continuera à étudier la situation pour comprendre les implications des décisions des autorités russes sur la continuité des activités EDP de Danone en Russie, ainsi que sur le processus de vente en cours", a ajouté le groupe.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse