Danone : La Bourse rassurée par les marges de Danone, qui termine mieux l'année que prévu

(BFM Bourse) - Le géant de l'agroalimentaire est parvenu à limiter le recul de sa marge opérationnelle, aidé par le vif rebond de son activité sur les trois derniers mois de l'année et les plans d'efficacité mis en place.

Sous pression depuis deux ans, d'abord sous l'effet de la crise sanitaire puis à cause de la poussée de l'inflation, le mastodonte tricolore des produits laitiers, de la nutrition spécialisée et de l'eau semble avoir enfin redressé la barre en cette fin d'année 2021. Danone a en effet fait part mercredi matin d'une croissance supérieure aux attentes de ses revenus sur les trois derniers mois (+6,7% à 6,24 milliards d'euros en données comparables, quand le consensus misait sur une progression de 5,5%) "dans un contexte macroéconomique toujours difficile" souligne le groupe.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Nous avons clôturé l'année avec une forte performance [...] et tenu notre engagement de retour à la croissance rentable au deuxième semestre" se félicite le nouveau directeur général du groupe Antoine de Saint-Affrique, nommé en remplacement d'Emmanuel Faber, évincé en mars dernier sous la pression d'actionnaires activistes, qui prévient néanmoins qu'il "reste beaucoup à faire".

Cité dans le communiqué, le dirigeant ajoute que les investisseurs devront néanmoins attendre la journée investisseurs du 8 mars prochain pour prendre connaissance de la stratégie et des prévision chiffrées du groupe pour les exercices à venir.

Les ventes de bouteilles d'eau se redressent

Sur l'exercice écoulé, les revenus du groupe s'établissent à 24,28 milliards d'euros, en hausse de 3,4% à données comparables (grâce à un effet valeur de +4,0% compensant un effet volume de -0,6%) mais toujours inférieurs au niveau de 2019. Par pôle, la croissance a été tirée par le rebond de l'activité "Eaux" du groupe, qui affiche une progression de 17,4% au 4e trimestre (et de 7,2% sur l'année) en données comparables, après avoir souffert l'an dernier des fermetures de restaurants et de bars. La première division du groupe, dédiée aux produits laitiers et d'origine végétale, a pour sa part vu ses ventes de rebondir de 3,7% en données comparables à 13,09 milliards sur l'année.

Le bénéfice opérationnel ressort lui quasi-stable sur un an (+0,6% en données publiées) à 3,34 milliards d'euros, traduisant une marge opérationnelle courante de 13,7%, contre 14,0% en 2020. Le groupe prévoyait que la marge pour 2021, pénalisée par "l'inflation du coût" des matières premières et emballages, reste "globalement en ligne avec celle de 2020". Et c'est à peu près le cas, "grâce à nos efforts constants en matière d'exécution, à une amélioration de notre productivité [et] à une approche proactive sur les prix" souligne Antoine de Saint-Affrique. L'inflation du coût des intrants (matières premières), dont l'impact négatif représente environ -480 points de base (pb) sur la marge des opérations (soit -4,80 point de pourcentage), a été partiellement compensée par l'impact positif de (+120 pb, soit 1,20 point) de la croissance du chiffre d'affaires, portée par les effets mix et prix, ainsi que par l'amélioration de la productivité et autres plans d’efficacité (impact d’environ +280 pb), est-il précisé.

Pricing power

Lors d'une conférence de presse avec les journalistes, le directeur financier du groupe Jürgen Esser a ensuite déclaré que le groupe allait "encore améliorer sa productivité et jouer sur les prix pour atténuer l'impact de l'inflation". Car en cette période de flambée des cours des matières premières (et des prix à la consommation en général), la capacité des entreprises à répercuter leurs hausses de coûts sur leur prix de vente est le nerf de la guerre. Or dans l'agroalimentaire, ce fameux "pricing power" est traditionnellement limité, et le géant néerlandais Unilever a ainsi averti début février que ses marges allaient se contracter en 2022 faute de pouvoir augmenter suffisamment ses prix pour compenser l'augmentation de ses coûts.

En Bourse, le titre Danone gagne 4% à 56,77 euros vers 10h40, au plus haut depuis un mois, les investisseurs appréciant le net rebond de l'activité au dernier trimestre et l'attitude proactive de Danone sur les prix, bien que le géant tricolore n'ait pas fourni de perspectives chiffrées concernant l'évolution de sa marge opérationnelle à ce stade.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse