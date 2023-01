Danone : Stifel reste à achat, mais réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Danone, tout en abaissant son objectif de cours de 65 à 60 euros dans le sillage d'estimations légèrement réduites pour le quatrième trimestre, sur des hypothèses de volumes plus basse pour EDP et les eaux en particulier.



'Nous nous attendons à ce que les volumes d'EDP (produits laitiers frais et d'origine végétale) demeurent en territoire négatif aussi en 2023, mais pensons que cette conviction est globalement partagée par le marché', affirme le broker.



Notant toutefois qu'Antoine de Saint-Affrique 'devrait ajuster les structures là où il le faut', Stifel rappelle les opportunités à long terme qu'il voit pour le titre, ainsi qu'un rendement de dividende cependant attractif de 3,9%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DANONE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok