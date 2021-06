Danone : Signe un accord pour la cession de Vega

(CercleFinance.com) - Danone annonce la signature d'un accord pour la cession de Vega, sa marque de produits nutritionnels d'origine végétale au Canada et aux Etats-Unis, aux fonds gérés par WM Partners. Il s'agit d'une société d'investissement privé américaine spécialisée dans l'industrie de la santé et du bien-être.



' La cession de Vega s'inscrit dans le cadre de l'optimisation de l'allocation de capital de Danone, et dans la revue stratégique de son portefeuille de marques, de références et d'actifs annoncée en octobre 2020 ' indique le groupe.



