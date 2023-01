Danone : Danone renforce son équipe de direction, nomme trois nouveaux DG adjoints

PARIS (Reuters) - Danone a annoncé mercredi la nomination de trois nouveaux directeurs généraux adjoints afin de poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique de l'entreprise.

La directrice générale actuellement en charge de l'international, Véronique Penchienati-Bosetta, sera en charge des catégories "International", "Nutrition spécialisée et eaux", et des fonctions "Global marketing et digital".

Shane Grant, qui occupe actuellement le poste de DG de la zone Amérique du nord sera désormais en charge des catégories "Amériques" et "Produits laitiers et d'origine végétale", ainsi que des fonctions "Global Customer & Commercial Leadership".

Juergen Esser, DG Finances, technologie et data, s'occupera des mêmes fonctions sous le poste de directeur général adjoint.

"Cette nouvelle organisation de l'équipe de direction accélérera la prise de décision, permettra une meilleure coordination et une plus grande rapidité d'exécution au service d'une croissance durable et rentable", a commenté le directeur général de Danone, Antoine de Saint-Affrique, cité dans un communiqué.

Le groupe a également annoncé la nomination de Pablo Perversi en tant que DG Europe et les départs de Floris Wesseling et Nigyar Makhmudova, respectivement DG Europe et DG croissance, qui siégeaient au comité exécutif de Danone.

Ces nouvelles nominations seront effectives à partir du 1er février 2023, a précisé Danone.

