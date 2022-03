Danone : Plan stratégique et objectifs 2022-24

(CercleFinance.com) - Au terme d'une revue complète ces derniers mois, Danone fait part d'un plan stratégique 'Renew Danone', visant à 'restaurer la performance, la compétitivité et la création de valeur sur le long-terme', ainsi que de nouveaux objectifs pour la période 2022-2024.



Il anticipe une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5% avec une marge opérationnelle courante supérieure à 12% pour 2022, et une croissance du ROC supérieure à celle de +3-5% du CA en données comparables pour 2023-2024.



Le groupe agroalimentaire vise aussi une amélioration séquentielle du ROIC (retour sur capitaux investis) sur la période, ainsi qu'un ratio dette nette / EBITDA inférieur à trois fois, et un dividende annuel stable ou en croissance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DANONE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok