Danone : Oddo maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation de 'surperformance' sur le titre Danone, avec un objectif de cours inchangé de 71 euros.



Le bureau d'analyses estime que le 1er semestre devrait conforter l'idée que 'le très court terme est bien moins fragile que ce que certains craignent et que le groupe devrait clore la dégringolade des résultats des 12 derniers mois'.



Le broker précise toutefois que la performance du 1er semestre 'est à regarder froidement', avec un BPA attendu en recul de 11%, et un chiffre d'affaires en baisse de 4%.



'Le 2e trimestre devrait bien marquer un retour à la croissance organique après 4 trimestres négatifs', conclut l'analyste.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.