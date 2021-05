Danone : Oddo BHF relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève sa recommandation sur Danone de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 59 à 71 euros, estimant que 'le statu quo peut suffire à court terme', et que 'le spin-off aurait bien plus de sens à moyen terme'.



'Le statu quo permettrait de stabiliser et de préserver le momentum', juge l'analyste, soulignant que le BPA attendu pour 2021 et le cours actuels sont 16% et 20% inférieurs à 2019, ce qui selon lui 'offre du temps'.



'Des choix stratégiques sont nécessaires pour adresser la question du profil de risque et de la résilience. L'enjeu est de faire contre-poids à un spin-off qui pourrait s'imposer parce qu'il aurait beaucoup de sens', poursuit-il.



