Danone : Oddo abaisse son opinion et l'objectif

(CercleFinance.com) - Oddo abaisse sa recommandation à Alléger (contre Neutre) sur la valeur et son objectif de cours à 69 E (au lieu de 84 E) compte tenu du risque de poursuite de la sous-performance au sein du secteur Food HPC. ' Un PE 2020e de 16x est un multiple probable dans le contexte actuel '.



Oddo estime qu'il y a un risque de dégradation du sentiment vis-à-vis du profil de risque. ' Un sales warning est de plus en plus consensuel sur l'objectif 2020. Mais ce sont les raisons qui ne sont pas bien intégrées '.



' Une analyse approfondie du T3 montre qu'implicitement les yaourts aux USA sont à -2% mais surtout que le Waters en Chine est à -9% et le Dairy en Russie à -4%. Cette inflexion sur des profit pools clés (17% du CA groupe) est suffisante pour mettre en risque la guidance 2020 de croissance organique (4% à 5%) et ce depuis octobre dernier ' rajoute Oddo.



' Un margin reset n'est pas intégré alors qu'il pourrait coûter jusqu'à 5% sur le BPA. Nous attendons un BPA à +9% avec une croissance organique de 2.6%. Cela porterait à 48% la croissance du BPA vs 2014 et l'Operating FCF devrait avoir doublé '.



