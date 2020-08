Danone : Le titre recule après une dégradation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 vendredi après que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 85 à 64 euros.



L'action du géant agroalimentaire perdait près de 2% en tout début d'après-midi, tandis que le CAC ne cédait que 0,3%. Le titre accuse désormais un repli de plus de 26% depuis le début de l'année.



S'il reconnaît que l'action du groupe français est devenue 'bon marché' vis-à-vis de ses comparables, Deutsche Bank explique attendre de meilleures perspectives d'amélioration des résultats sur le long terme.



'L'entreprise doit faire face à des vents contraires dans plusieurs segments à faible croissance, à un besoin de réinvestissement nécessaire pour revitaliser sa croissance, à un renchérissement des matières premières et à une concurrence accrue sur plusieurs marchés à forte croissance comme la nutrition infantile', justifie le bureau d'études.



