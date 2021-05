Danone : Bien orienté avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Danone prend 2% sur fond d'un relèvement de recommandation par Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 59 à 71 euros, l'analyste estimant que 'le statu quo peut suffire à court terme' pour le groupe agroalimentaire.



'Le statu quo permettrait de stabiliser et de préserver le momentum', juge-t-il, soulignant que le BPA attendu pour 2021 et le cours actuels sont 16% et 20% inférieurs à 2019, ce qui selon lui 'offre du temps'.



