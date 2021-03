Danone : Bien orienté après le départ du PDG

(CercleFinance.com) - Danone bondit de près de 4%, après que son conseil d'administration a mis fin aux fonctions d'Emmanuel Faber comme PDG, et annoncé la recherche d'un 'dirigeant d'envergure internationale' comme nouveau directeur général.



Ce départ immédiat 'devrait réduire la décote de management et ouvrir la voie à une approche plus constructive', selon Oddo BHF relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' et son objectif de cours de 50 à 59 euros sur le titre du groupe agroalimentaire.



Le bureau d'études rappelle toutefois que la perspective de ce changement a déjà soutenu le rerating du titre depuis mi-novembre et que le plan Local 1st est implicitement maintenu. Il estime en outre que la période d'incertitude ne doit pas trop durer.



