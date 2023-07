Daimler : ChatGPT pour l'ensemble du réseau de production

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz teste ChatGPT en production, accélérant ainsi l'utilisation d'outils intelligents dans l'écosystème de production numérique MO360.



' Dans le but d'optimiser l'analyse des données de production, par exemple celles issues de la gestion de la qualité, ChatGPT soutiendra désormais les employés de production sous la forme d'une interface universelle basée sur la voix ' indique le groupe.



L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) accélère par exemple l'identification et l'analyse des erreurs ainsi que la gestion de la qualité et l'optimisation des processus chez Mercedes-Benz.



Mercedes-Benz intègre ChatGPT par l'intermédiaire d'Azure OpenAI Service, en tirant parti des capacités de niveau professionnel de la plateforme de cloud et d'IA de Microsoft.



Jörg Burzer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, responsable de la production et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement a déclaré : ' Grâce à de nouveaux outils numériques, les employés sont davantage en mesure d'optimiser les processus de production et la gestion de la qualité de manière durable. Après une phase pilote réussie, ChatGPT sera utilisé dans l'ensemble du réseau de production mondial de Mercedes-Benz'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.