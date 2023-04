Daimler : Bénéfice net de 4MdsE au 1er trimestre (+12%)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Mercedes-Benz a publié aujourd'hui ses résultats définitifs, laissant apparaître un chiffre d'affaires de 37,5 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté a progressé de 2%, pour s'établir à 5,42 milliards d'euros.



Le groupe enregistre finalement un bénéfice net de 4 milliards d'euros au 1er trimestre, en hausse de 12%, soit un BPA de 3,69 euros (+13%).



' Notre concentration sur les voitures et fourgonnettes haut de gamme a rendu Mercedes-Benz plus résistante aux intempéries, nous permettant d'accélérer notre transformation numérique et électrique, même en période d'incertitude économique', analyse Harald Wilhelm, directeur financier de Mercedes-Benz Group AG.



Les perspectives du groupe restent inchangées avec un retour sur ventes ajusté de Mercedes-Benz Vans attendu entre 11%-13% et dans la partie supérieure de 12% à 14% chez Mercedes Benz Cars.



