Daimler : Les véhicules au service de la sécurité routière

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes-Benz travaille actuellement en collaboration avec Transport of London afin d'explorer comment les systèmes d'aides à la conduite pourraient rendre les rues de la ville plus sûres, en particulier pour les piétons et les cyclistes.



C'est dans ce cadre que le constructeur a développé le 'Mercedes-Benz Road Safety Dashboard', un outil numérique qui vise à identifier les emplacements accidentogènes.



Les études actuelles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie Vision Zero qui vise à éliminer tous les risques de décès et de blessures graves sur les routes de Londres d'ici 2041.



'Avec les progrès technologiques, il est essentiel que nous explorions comment nous pouvons rendre les routes de Londres plus sûres', explique Rikesh Shah, responsable de l'innovation commerciale chez Transport for London. 'Nous examinons maintenant comment nous pourrions utiliser davantage les données de véhicules à travers Londres pour nous aider à mieux comprendre les niveaux de risque - nous permettant de planifier et d'introduire des interventions de sécurité appropriées'.



