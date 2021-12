Daimler : La filiale Daimler Truck fait son entrée en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler Truck, la branche de poids lourds du géant automobile allemand Daimler, a pris officiellement son indépendance vis-à-vis de sa maison-mère vendredi en faisant son entrée à la Bourse de Francfort.



En fin de matinée, le titre se traitait autour de 29,6 euros, un cours situé dans le milieu de la fourchette officieuse de 25 à 35 euros que les investisseurs évoquaient pour sa valorisation.



L'introduction en Bourse s'est faite via la distribution de 65% du capital de la filiale aux actionnaires de Daimler, qui affiche l'intention de conserver sa participation de 35% au sein de l'entreprise.



Dans les faits, les actionnaires recevront une action Daimler Truck pour deux actions Daimler détenues.



Cette scission, qui était prévue depuis de longs mois, doit permettre aux deux sociétés de mieux affronter, en tant qu'entités séparées, les défis liés à la fin des moteurs à combustion.



Daimler Truck s'attend ainsi à ce que les véhicules à propulsion électriques à batteries et les camions électriques à piles à combustible représentent 60% de ses ventes à horizon 2030.



Pour les analystes, les perspectives du dossier sont effectivement prometteuses.



'Les marges bénéficiaires de Daimler Truck disposent d'un potentiel de redressement convaincant au vu du rebond qui se manifeste actuellement en Europe', soulignent ce matin les équipes de Berenberg.



Le titre Daimler Truck devrait bientôt sceller son entrée dans la cours des grands avec une inclusion prévue au sein du DAX, l'indice de référence allemand qui comporte désormais 40 valeurs, d'ici à la fin du premier trimestre 2022.



