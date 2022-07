Daimler : La F1 investit dans le carburant d'aviation durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que son équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 devient la première équipe sportive mondiale à investir dans le carburant d'aviation durable, afin de réduire davantage ses émissions de CO2.



'La durabilité est au coeur de nos opérations. En tant qu'équipe de Formule 1 courant sur plusieurs continents, nous avons travaillé sans relâche pour comprendre l'impact environnemental que nous avons et le rôle que nous pouvons jouer dans la conduite du changement', indique l'équipe.



Le carburant d'aviation durable (SAF) est un carburant d'aviation renouvelable ou dérivé de déchets, une technologie émergente reconnue par l'Organisation de l'aviation civile internationale comme jouant un rôle majeur dans la réduction des futures émissions de l'aviation internationale.



'L'aviation représentant plus d'un quart de l'ensemble de notre empreinte carbone projetée, notre investissement de plusieurs millions de dollars dans le SAF améliorera considérablement notre impact environnemental global', conclut la firme.



