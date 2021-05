Daimler : La division 'Truck' expose sa future stratégie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler Truck a exposé ses ambitions en tant que future entreprise indépendante à l'occasion d'une journée consacrée à la stratégie de l'entreprise.



Présentant ses objectifs stratégiques, financiers et technologiques l'entreprise s'est dite ' déterminée à augmenter les performances et à générer de solides rendements pour les actionnaires '.



Pour ce faire, la société compte cibler des marges de référence dans chaque région, et une marge opérationnelle globale à deux chiffres pour le Groupe à l'horizon 2025.



Daimler Truck présente ' une feuille de route technologique ambitieuse ' et souhaite atteindre 60% de ventes de véhicules sans émission carbone d'ici 2030, en s'appuyant notamment sur les véhicules électriques à batterie et ceux à pile à combustible.



Plusieurs nouveaux partenariats technologiques sont annoncés, aussi bien autour du développement de batteries avancées (avec CATL) que sur le chargement à grande vitesse (avec Power Electronics, Siemens et Engie) ou sur la mise en place d'un 'corridor d'hydrogène' de 1 200 km en Europe du Nord (Shell).



La séparation de Daimler Truck en entité indépendante et son introduction en bourse sont ' en bonne voie ' souligne Daimler, l'achèvement du projet étant attendu d'ici la fin de l'année.





