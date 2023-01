Cs (comm.systemes) : A finalisé l'acquisition de HE Space

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CS Group annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de HE Space, spécialiste de l'ingénierie spatiale.



HE Space est classé meilleur fournisseur de l'ESA dans les domaines d'activité de l'ingénierie des composants, de l'observation de la Terre, de la communication et sensibilisation, des structures, de l'ingénierie thermique et des essais environnementaux.



La société devrait réaliser en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 28 ME, en croissance d'environ 16% par rapport à 2021, avec un EBIT estimé à plus de 6 %.



Le nouvel ensemble ainsi constitué affiche donc dans le domaine spatial près de 800 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 90 ME, réparti pour 50% en France et 50% en Europe (Pays-Bas, Allemagne Espagne et Royaume-Uni).



' Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de notre plan stratégique Vision 2024, en phase avec le projet industriel de rapprochement que nous menons avec Sopra Steria.', déclare Eric Blanc-Garin, Directeur Général de CS Group.



