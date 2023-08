CREDIT AGRICOLE : Le groupe dépasse les estimations

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Le groupe a annoncé un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre. Le résultat net part du groupe a bondi sur la période avril-juin de 24,7% en rythme annuel et s'établit à 2,04 milliards d'euros. Le groupe projette aussi aussi de reprendre, via sa filiale Indosuez, le gestionnaire de fortune belge Degroof Petercam.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement le groupe est orienté à la hausse depuis plusieurs semaines. On profitera donc de chaque repli à l'intérieur de cette tendance pour se positionner à l'achat. Les volumes suggèrent une pression acheteuse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action CREDIT AGRICOLE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre CREDIT AGRICOLE au cours de 11.480 € avec un objectif à 12.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 10.390 €.

Le conseil BFM Bourse CREDIT AGRICOLE Positif 11.480 € Objectif : 12.000 € Potentiel : +4.53 % Stop : 10.390 € Résistance(s) : 11.796 Support(s) : 11.010 / 10.620 / 10.206

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime