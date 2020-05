Credit agricole : Succès d'une migration d'actifs chez CACEIS

(CercleFinance.com) - CACEIS, filiale de Crédit Agricole et Santander, indique avoir finalisé en Espagne la migration de la gamme des actifs de Popular Asset Management et Popular Pensiones dans un contexte où l'ensemble des équipes étaient en télétravail.



Le 16 avril, Popular Asset Management et Popular Pensiones, deux sociétés de gestion en cours de rapprochement avec Santander Asset Management et Santander Pensiones, ont changé de dépositaire au profit de CACEIS en Espagne.



Ainsi, 107 véhicules financiers, soit 59 fonds d'investissement et 48 fonds de pension représentant un total de 9,4 milliards d'Euros d'actifs, ont été transférés à CACEIS en Espagne, et ce en pleine période de confinement.



