Credit agricole : Structure un financement export de 3 Mds$

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a coordonné et structuré avec succès une facilité de financement déliée de 3 milliards USD pour le Royaume d'Arabie saoudite (KSA) par l'intermédiaire du ministère des Finances (KSA MOF).



Cette facilité est garantie par Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), l'agence de crédit à l'exportation (ACE) coréenne.



Crédit Agricole CIB a agi en tant que banque coordinatrice, de structuration et de documentation exclusive pour l'ACE, et est également intervenu en tant que teneur de livres et chef de file mandaté dans cette transaction.



