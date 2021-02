Credit agricole : Partenariat éolien entre Amundi et Opale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que le groupe Opale et Amundi Transition Energétique (ATE) -la filiale d'Amundi dédiée aux infrastructures- ont signé un partenariat afin de créer Opale Vesontio, une plateforme destinée à la production d'énergie éolienne en France métropolitaine.



Opale Vesontioest ainsi détenue à 80% par un fonds géré par ATE et à 20% par Opale qui est en charge de la gestion opérationnelle et quotidienne.



Opale apporte un portefeuille éolien de 27 MW àOpale Vesontiodans le cadre d'une première transaction. Ce portefeuille est composé de deux parcs éoliens localisés en région Bourgogne Franche-Comté, constitués respectivement de 3 et 6 turbines, précise Crédit Agricole.



La mise en service du premier parc est prévue pour le premier semestre 2021 et le second pour fin 2022. La production des parcs enénergie décarbonée permettra de compenser quelque 28 000 tonnes d'équivalent de CO2 chaque année, précise le communiqué.



