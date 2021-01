Credit agricole : LCL arrangeur d'un financement durable

(CercleFinance.com) - Batilogistic, société soeur de FM Logistic spécialisée dans l'immobilier logistique, annonce ce jour avoir contracté un prêt à impact de 222 millions d'euros sur 9 ans, dont le taux sera révisé à la hausse ou à la baisse en fonction d'objectifs environnementaux et sociaux. Cette opération a réuni un pool bancaire de 9 banques.



En tant qu'Arrangeur, Coordinateur et Agent ESG, LCL a accompagné Batilogistic dans la définition des critères et assurera leur appréciation pour le compte du pool bancaire pendant toute la durée du financement.



Pour ce faire, LCL s'appuiera sur des évaluations produites par des organismes indépendants, comme ceux chargés des certifications HQE et LEED, indique Crédit Agricole.



