Credit agricole : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours rehaussé de 13,9 à 14,5 euros, notant que l'action a sous-performé le SX7E de 9% le mois dernier (rendement total), une sous-performance qu'il juge 'exagérée'.



Si cette sous-performance récente s'explique selon lui, le broker pense que sur la base de son P/E 2022, le titre de la banque figure désormais 'parmi les moins chers du secteur malgré des fondamentaux plus solides que ses pairs', et qu'il devrait se redresser.



