Colas : A finalisé l'acquisition du groupe Hasselmann

(CercleFinance.com) - Colas Rail a finalisé le rachat de 100% des parts du groupe familial Hasselmann, spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires.



Les trois sociétés du groupe Hasselmann opèrent principalement sur des lignes ferroviaires classiques dans les régions du centre de l'Allemagne, situées de la Hesse à la Saxe, et pour le compte de la Deutsche Bahn.



Le groupe, qui emploie près de 300 personnes, a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.



' Avec cette acquisition, Colas Rail s'implante sur le marché allemand, confirmant ainsi sa stratégie de croissance externe visant des pays à économie stable et à fort potentiel d'investissement dans les infrastructures ferroviaires ' indique le groupe.



