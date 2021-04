Coface : Vise un résultat net supérieur à 50 ME au T1

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration s'est réuni aujourd'hui et a pris connaissance d'éléments financiers préliminaires non audités.



La bonne performance opérationnelle de Coface devrait faire ressortir un résultat net pour le premier trimestre supérieur à 50 ME.



' Une hausse du nombre de faillites devrait toutefois logiquement accompagner la sortie de la crise sanitaire et le retrait des mesures de soutien aux économies ' indique le groupe.



