Coface : Résultat net part du groupe de 24 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 724,6 ME au 1er semestre 2020, en baisse de -0,6% à taux de change et périmètres constants par rapport au 1er semestre 2019. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires se replie de -1,1%.



Le résultat opérationnel se monte à 55,4 ME au premier semestre, en baisse de 52,8% par rapport à l'année précédente. Le résultat net (part du groupe) s'élève à 24,0 ME, dont 11,3 ME au 2ème trimestre 2020.



' Les opérations de Coface continuent de s'appuyer sur un bilan solide. Le ratio de solvabilité atteint 191%, et de 183% hors schémas gouvernementaux, un niveau supérieur à la fourchette cible de 155% à 175% ' indique le groupe.



