Coface : Ouvre une succursale en Nouvelle-Zélande

(CercleFinance.com) - Coface annonce l'ouverture d'une succursale en Nouvelle-Zélande à la suite de l'obtention, le 1er avril, des autorisations de la banque centrale du pays.



Le Groupe est présent directement dans 100 pays et accompagne près de 50.000 clients dans leurs décisions de crédit dans près de 200 pays.



' Selon la Banque mondiale, la valeur des exportations de la Nouvelle-Zélande a atteint 50,5 milliards de dollars en 2020. Ce marché présente donc un potentiel significatif pour les solutions d'assurance-crédit et les services d'information d'entreprise ' indique le groupe.



