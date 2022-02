Coface : Oddo relève son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo relève sa note sur le titre Coface, passant de 'neutre' à 'surperformance' et augmente son objectif de cours de 12 à 13,3 euros.



Publiés hier soir, les revenus du groupe au 4e trimestre (409 ME) sont ressortis 11,1% supérieurs aux attentes.



Coface a également publié une marge de solvabilité supérieure à la fourchette cible du groupe (155%/175%) et annoncé la distribution d'un dividende de 1,50 E, supérieur aux attentes (Oddo tablait sur 1,18 E).



Par conséquent, 'nous relevons notre prévision de RN pour 2022 et 2023 de respectivement 16,4% et 11,5% à 182 ME et 183 ME, pour prendre notamment en compte des prévisions de ratio combiné net plus favorables', réagit l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur COFACE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok