Coface : Nouveau responsable pour le Japon

(CercleFinance.com) - Coface annonce la nomination de Jun Minorikawa comme responsable pays pour Coface au Japon à compter de ce lundi. Basé à Tokyo, il est rattaché à Hugh Burke, directeur de Coface pour l'Asie Pacifique et remplace Shinkichi Hayashi qui a décidé de prendre sa retraite.



'Au-delà de la gestion et du développement de Coface au Japon, Jun Minorikawa sera chargé de poursuivre l'élargissement du portefeuille de clients multinationaux japonais au niveau mondial', explique la compagnie d'assurance-crédit.



Il a plus de 18 ans d'expérience dans le développement commercial, la planification stratégique et la gestion opérationnelle. Il a rejoint Coface en Amérique du Nord en 2019 en tant que responsable de Coface Japanese Solutions dans la région.



