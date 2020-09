Coface : Nicolas Namias, président du conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Coface s'est réuni ce jour et a nommé Nicolas Namias, directeur général de Natixis, en qualité de président du conseil d'administration.



Il succède à François Riahi qui quitte le conseil d'administration à la suite de son départ de Natixis.



' Avec Xavier Durand et les équipes de Coface, nous allons poursuivre avec détermination la mise en oeuvre du plan Build to Lead dont la pertinence et les axes stratégiques démontrent toute leur force dans l'environnement actuel qui est marqué par les conséquences de la crise sanitaire ' a déclaré pour sa part Nicolas Namias.



