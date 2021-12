Coface : Fitch Ratings confirme sa note 'AA-'

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé aujourd'hui la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'AA-' de Coface. Les perspectives restent stables.



Les notes de solidité financière de Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur et de Coface North America Insurance Company ont été également confirmées à AA- avec une perspective stable.

Cette note reflète ' le très bon modèle économique de Coface et sa forte capitalisation, ainsi qu'une rentabilité élevée à travers le cycle ' indique le groupe.



