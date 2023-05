Coface : Berenberg relève son objectif, le titre avance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Coface enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris suite à un relèvement d'objectif de Berenberg, qui estime que le spécialiste de l'assurance-crédit évolue 'dans une classe à part'.



Vers 10h00, le titre du groupe français gagne autour de 1,2%, alors que le SBF 120 cède environ 0,4% au moment.



Berenberg a annoncé ce matin avoir relevé sa cible de 16,8 à 17,2 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat.



'Nous pensons que Coface est désormais le meilleur des trois grands assureurs-crédit, raison pour laquelle le titre mérite de se traiter sur la base d'une prime en termes de valorisation', explique la banque allemande.



Selon Berenberg, la société se distingue sur toute une série d'indicateurs de performance vis-à-vis de ses rivaux Atradius et Allianz Trade, notamment pour ce qui concerne le ratio combiné.



'C'est ce qui conduit à penser que Coface est dans une classe à part', conclut-il dans une note.



En Bourse, l'action Coface s'était envolée de plus de 10% vendredi suite à la parution de résultats de premier trimestre ayant montré un très bon début d'année. Le titre affiche un gain de plus de 11% depuis le 1er janvier.



