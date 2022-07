Coface : Bénéfice de 144,4 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 894,9 ME au 1er semestre 2022, en croissance de +14,6% à taux de change et périmètres constants par rapport au 1er semestre 221. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +16,5%.



Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +16,1% à périmètre et changes constants (et de 18,1% à taux de changes courants).



Le résultat opérationnel s'inscrit à 202,9 ME au 1er semestre 2022, en hausse de +17,9% grâce principalement à la croissance des revenus et à une sinistralité toujours faible.



Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 144,4 ME, en hausse de +17,2% par rapport au 1er semestre 2021, dont 78,2 ME au 2ème trimestre 2022.



