Coface : Annonce une acquisition en Norvège

(CercleFinance.com) - Le groupe Coface annonce ce soir l'acquisition de GIEK Kredittforsikring, société spécialisée dans la gestion de portefeuille court terme d'assurance-crédit export.



Celle-ci était précédemment détenue par le ministère norvégien du commerce, de l'industrie et de la pêche.



'Coface a acquis l'intégralité des actions de GIEK Kredittforsikring, et l'entreprise fonctionnera désormais sous la marque Coface GK. En 2019, GIEK Kredittforsikring AS a enregistré un total d'environ 9 millions d'euros (99 millions de NOK) de primes brutes avec un portefeuille largement axé sur l'exportation', précise le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur COFACE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok