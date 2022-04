Coca-cola co : Un premier trimestre meilleur que prévu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé lundi un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu, à la faveur de ses gains de parts de marché et de la vigueur de son activité en Amérique du Nord.



Le géant américain des boissons non alcoolisées a annoncé ce matin que son bénéfice net sur la période entre janvier et mars avait atteint 2,78 milliards de dollars, contre 2,25 milliards un an plus tôt.



Sur cette base, le bénéfice par action ressort à 64 cents, à comparer avec les 58 cents attendus par le consensus.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 16% à 10,5 milliards de dollars, contre neuf milliards de dollars au premier trimestre 2021, là où les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 9,8 milliards.



En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 22%, dont une croissance organique de 14% essentiellement liée à des hausses de prix de 11%, les ventes de concentrés n'ayant, elles, augmenté que de 3%.



Avec des gains de 1,3%, l'action Coca-Cola progressait légèrement dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street lundi matin.



