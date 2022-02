Coca-cola co : Repli de 5% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Coca-Cola dévoile un BPA en données comparables (non GAAP) en repli de 5% à 45 cents au titre des trois derniers mois de 2021, pour une marge opérationnelle comparable en baisse de 5,2 points à 22,1%.



Le géant des sodas a vu ses revenus atteindre 9,5 milliards de dollars, un niveau supérieur à celui affiché il y a deux ans, et en croissance de 10% (+9% en organique) par rapport au quatrième trimestre 2020 portée uniquement par des effets mix et prix.



Pour l'année qui commence, Coca-Cola indique s'attendre à une croissance de son BPA comparable de 5 à 6% par rapport à 2,32 dollars en 2021, ainsi qu'à une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7 à 8%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel