Coca-cola co : Relèvement des objectifs pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Coca-Cola relève ses objectifs annuels, pour viser désormais, en données ajustées (non-GAAP), une hausse de son BPA comparable de 6 à 7%, et une croissance organique de son chiffre d'affaires de 14 à 15%.



Sur le troisième trimestre, le géant des sodas a vu son BPA comparable augmenter de 7% à 0,69 dollar malgré une marge opérationnelle comparable en recul de 0,5 point à 29,5%, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 10% à 11,1 milliards (+16% en organique).



Coca-Cola met en avant une performance organique des produits solide dans tous les secteurs d'exploitation, composée à hauteur de 12% par des effets prix et mix, et de 4% par une augmentation de ses volumes de ventes.



