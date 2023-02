Coca-cola co : Jefferies rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère son opinion 'surperformance' sur Coca-Cola avec un objectif de cours rehaussé de 65 à 68 dollars, confirmant une hypothèse de BPA 2023 de 2,60 dollars qu'il avait relevé avant la publication des derniers résultats du géant des sodas.



Il rappelle que ce relèvement à 2,60 dollars, qu'il justifiait par des perspectives plus favorables en termes de taux de changes, implique une croissance dans le milieu de la plage à un chiffre et est en ligne avec les objectifs actuels du groupe.



'Avec 2022 maintenant derrière nous, nous introduisons une estimation de BPA de 2,81 dollars pour 2024, ce qui impliquerait donc une croissance dans le haut de la plage à un chiffre (environ 8%) par rapport à celui attendu pour 2023', ajoute le broker.



