Coca-cola co : Augmentation de 5% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Coca-Cola publie un BPA en données comparables (non-GAAP) en augmentation de 5% à 0,68 dollar pour les trois premiers mois de l'année, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée à 31,8%, contre 31,4% sur la même période de l'année précédente.



A 11 milliards de dollars, les revenus du géant des sodas se sont accrus de 5%, avec une croissance organique de 12% portée essentiellement par des effets prix et mix, alors que les volumes de livraisons ont augmenté de 3%.



La direction de Coca-Cola se dit confiante dans ses objectifs pour l'ensemble de 2023, maintenus notamment à une hausse du BPA comparable de 4 à 5%, et à une croissance organique du chiffre d'affaires de 7 à 8%.



