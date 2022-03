Cnp assurances : Vers une cession de CNP Partners

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le but de rationaliser ses opérations européennes, CNP Assurances annonce avoir débuté des négociations exclusives avec Mediterráneo Vida en vue de la cession, sous certaines conditions suspensives, de sa filiale espagnole d'assurance vie CNP Partners.



CNP Partners se consacre principalement aux produits d'épargne traditionnelle en Espagne et en Italie en modèle ouvert. Son chiffre d'affaires représente, fin 2021, 0,75% de l'ensemble du groupe d'assurances français.



La prochaine étape du processus est de consulter les instances représentatives du personnel. CNP Assurances continuera de développer son activité en protection (emprunteur et prévoyance) en Espagne par l'intermédiaire de ses succursales.



