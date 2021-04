Cnp assurances : Se mobilise pour les Prêts Participatifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Banque Postale annonce aujourd'hui poursuivre son engagement aux côtés des pouvoirs publics en participant au dispositif de Prêt Participatif Relance (PPR), avec ses filiales CNP Assurances et LBP AM.



Ce nouvel outil permettra aux PME et ETI de renforcer leur structure financière et financer leur développement. La Banque Postale commercialisera les PPR auprès des PME et des ETI dès le mois de mai et jusqu'au 30 juin 2022.



Dans ce cadre, CNP Assurances contribuera au financement du fonds de place, abondé par les assureurs, à hauteur de 1.5MdE, tandis que la Banque Postale distribuera les PPR à travers son réseau. LBP AM interviendra en tant que gérant délégataire.





