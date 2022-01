Cnp assurances : S'engage contre le sexisme au travail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce aujourd'hui rejoindre l'initiative #StOpE 'Stop au Sexisme Ordinaire en Entreprise', réaffirmant ainsi son engagement pour l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.



Placée sous le haut patronage d' Elisabeth Moreno , ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et coordonnée par l'AFMD (Association Française des Managers de la Diversité), l'initiative #StOpE a pour objet de mutualiser les énergies afin de lutter contre le sexisme ordinaire en entreprise et d'essaimer les bonnes pratiques sur ce sujet.



L'initiative définit huit actions prioritaires pour agir contre le sexisme. Les organisations signataires s'engagent à mettre en place au minimum une action par an au sein de leur organisation.





