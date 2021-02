Cnp assurances : Nouveaux objectifs environnementaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Afin d'atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d'investissements d'ici 2050, CNP Assurances présente ses nouveaux objectif environnementaux à l'horizon 2025 :



- Réduire de 25 % supplémentaires entre 2019 et 2024 l'empreinte carbone (scopes 1 et 2) de son portefeuille actions et obligations d'entreprises détenues en direct

- Réduire de 10 % supplémentaires entre 2019 et 2024 l'empreinte carbone (scopes 1 et 2) de son portefeuille immobilier détenu en direct

- Réduire de 17 % supplémentaires entre 2019 et 2024 l'intensité carbone (scopes 1 et 2) des producteurs d'électricité dont CNP Assurances est actionnaire ou créancier obligataire en direct

- Dialoguer avec 8 entreprises (6 en direct et 2 via l'initiative collaborativeClimate Action 100+) et 2 asset managers pour les inciter à adopter d'ici fin 2024 une stratégie alignée sur un scénario à 1,5°C.



CNP Assurances s'engage à publier chaque année le niveau d'atteinte de ces objectifs et les éventuelles difficultés rencontrées.



CNP Assurances annonce par ailleurs avoir réduit son empreinte carbone de 54% entre 2014 et 2020 (dépassant l'objectif de 47% qui était fixé), et de 41% entre 2006 et 2020 (l'objectif était de 40%).

Enfin, l'entreprise s'était engagée à atteindre 20 MdsE d'investissements verts d'ici fin 2023, un objectif pour l'instant rempli à 86%.



