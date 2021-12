Cnp assurances : La CDC détient plus de 60% du capital

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré, suite à la fusion absorption par La Banque Postale de sa filiale à 100% SF2, intervenue le 14 décembre 2021, détenir indirectement, à cette date, par l'intermédiaire de la Banque Postale (LBP) qu'elle contrôle, 431 489 340 actions CNP Assurances représentant 555 992 427 droits de vote, soit 62,84% du capital et 68,47% des droits de vote de cette société.



