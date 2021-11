Cnp assurances : Hausse de 10% du résultat net à neuf mois

(CercleFinance.com) - CNP Assurances publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 1,01 milliard d'euros à fin septembre, en croissance de 10% (+11,2% à périmètre et change constants), et un résultat brut d'exploitation (RBE) de 2,23 milliards, en hausse de 4,9% (+7,5% en organique).



Le chiffre d'affaires a atteint 23,6 milliards d'euros, en croissance de 26,3% (+29,2% en organique) avec un rebond de l'activité épargne/retraite porté par le haut de gamme et une bonne dynamique sur l'UC à l'international.



'Nous bénéficions d'un très fort dynamisme commercial sur toutes les zones, avec un chiffre d'affaires en unité de comptes qui progresse en France de quasiment 70%', souligne le directeur général Stéphane Dedeyan.



