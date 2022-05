Cnp assurances : Cession d'une filiale espagnole

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a signé ce jour un contrat de cession de sa filiale espagnole d'assurance vie CNP Partners au profit de Mediterráneo Vida.



CNP Partners est une compagnie d'assurance vie principalement dédiée aux produits d'épargne traditionnelle en Espagne et en Italie. Au 31 décembre 2021, son chiffre d'affaires et son résultat net représentaient respectivement 0,75% et 0,01% de l'ensemble du Groupe.



' Comme indiqué dans son communiqué du 9 mars 2022, cette cession permettrait de rationaliser les opérations européennes de CNP Assurances ' indique le groupe.



