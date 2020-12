Cnp assurances : Berenberg entame un suivi à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg entame un suivi sur CNP Assurances avec un conseil 'conserver' et un objectif de cours de 16,5 euros, dans une note d'initiation de couverture sur des assureurs européens, secteur dans lequel 'le train des fusions-acquisitions (M&A) vient tout juste de démarrer'.



Selon le broker, 'les valeurs globales des transactions de M&A au troisième et au quatrième trimestres 2020 sont supérieures à leur rythme des trois années précédentes' et 'l'activité des transactions restera supérieure à la moyenne au cours des 12 prochains mois'.



